Vater setzt sich ans Steuer, weil die Tochter müde ist – dabei hat er gar keinen Führerschein

Weil ein Autofahrer am frühen Montagmorgen auf der Staatsstraße bei Nersingen eine unsichere Fahrweise zeigte, wollte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Günzburg ihn zur Kontrolle anhalten. Die Beamten überholten den Wagen und konnten dabei deutlich erkennen, dass ein Mann hinterm Steuer saß. Durch ein Signal wurde er aufgefordert, anzuhalten. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, saß jedoch eine Frau auf dem Fahrersitz.

Nun leitet die Polizei ein Verfahren gegen Vater und Tochter ein

Auf Vorhalt gaben beide Personen zu, dass sie den Platz gewechselt hatten. Die 31-jährige Frau gab an, müde gewesen zu sein, weshalb sie ihren 53-jährigen Vater ans Steuer gelassen habe. Dieser besitzt allerdings keine Fahrererlaubnis, so die Polizei. Gegen beide Personen leitete die Polizei ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise Beihilfe dazu ein. Die Frau durfte die Fahrt fortsetzen. (AZ)