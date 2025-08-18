Icon Menü
Vater ohne Führerschein fährt Auto der müden Tochter – Polizei greift ein

Nersingen

Vater setzt sich ans Steuer, weil die Tochter müde ist – dabei hat er gar keinen Führerschein

Ein Auto fällt bei Nersingen durch unsichere Fahrweise auf. Als die Verkehrspolizei den Wagen anhält, bemerken die Beamten einen Fahrertausch.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei stoppte bei Nersingen ein Auto und ließ sich durch einen Fahrertausch nicht in die Irre führen.
    Die Polizei stoppte bei Nersingen ein Auto und ließ sich durch einen Fahrertausch nicht in die Irre führen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Weil ein Autofahrer am frühen Montagmorgen auf der Staatsstraße bei Nersingen eine unsichere Fahrweise zeigte, wollte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Günzburg ihn zur Kontrolle anhalten. Die Beamten überholten den Wagen und konnten dabei deutlich erkennen, dass ein Mann hinterm Steuer saß. Durch ein Signal wurde er aufgefordert, anzuhalten. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, saß jedoch eine Frau auf dem Fahrersitz.

    Nun leitet die Polizei ein Verfahren gegen Vater und Tochter ein

    Auf Vorhalt gaben beide Personen zu, dass sie den Platz gewechselt hatten. Die 31-jährige Frau gab an, müde gewesen zu sein, weshalb sie ihren 53-jährigen Vater ans Steuer gelassen habe. Dieser besitzt allerdings keine Fahrererlaubnis, so die Polizei. Gegen beide Personen leitete die Polizei ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise Beihilfe dazu ein. Die Frau durfte die Fahrt fortsetzen. (AZ)

