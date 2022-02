Diese Events im Raum Ulm/Neu-Ulm sind für 2022 geplant

Im Jahr 2022 sollen rund um Ulm und Neu-Ulm wieder deutlich mehr Veranstaltungen und Feste stattfinden können. Die Termine der geplanten Events in der Übersicht.

Wann ist in diesem Jahr das Nabada am Schwörmontag in Ulm - und wann das Fischerstechen? Und wann beginnt der Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz? 2022 könnten in Ulm und dem Landkreis Neu-Ulm wieder viele Events stattfinden - sofern das Coronavirus und die Regeln die Veranstalter nicht zur Absage zwingen. Wann was wo stattfinden soll, finden Sie hier.

Fasching im Raum Ulm/Neu-Ulm leidet unter Corona-Bedingungen

Ulmzug, Faschingsumzug durch die Ulmer Innenstadt - abgesagt

Lebendiger Kreuzweg der italienischen Gemeinde durch Ulm und Neu-Ulm : Karfreitag

Messen

Gartenmesse DiGA, Kloster Wiblingen : 18. August

: 18. August Orchideentage in Neu-Ulm : 11. bis 13. Februar - abgesagt

Größere Feste im Raum Ulm/Neu-Ulm

Kleinbrauermarkt am Ulmer Münsterplatz : 13. bis 15. Mai

: 13. bis 15. Mai Donaufest in Ulm : 1. bis 10 Juli

in : 1. bis 10 Juli Weinfest Ulmer Münsterplatz : 3. bis 20. August

Festival Ulmer Zelt 2022 in der Friedrichsau: Wer tritt auf?

Nach Absagen in 2020 und 2021 soll 2022 endlich wieder das Pop-Rock-Kultur-Festival Ulmer Zelt über die Bühne gehen. Es wäre die 34. Spielzeit für das Event in der Ulmer Friedrichsau, das vom 18. Mai bis zum 2. Juli stattfinden soll. Große Namen haben sich bereits angekündigt: Stefanie Heinzmann (18. Juni), das Julia-Hülsmann-Oktett (21. Mai), Rapper Fatoni (27. Mai) und viele mehr. Zum Online-Vorverkauf geht es hier. Weitere Infos zum Festival gibt es unter www.ulmerzelt.de.

Konzerte 2022 in Ulm, Neu-Ulm, Illertissen, Weißenhorn und Umgebung

Wincent Weiss (19. Juni) und Mark Forster (25. Juni) im Neu-Ulmer Wiley

(19. Juni) und (25. Juni) im Neu-Ulmer Wiley Sting soll am 26. Juni 2022 im Neu-Ulmer Wiley auftreten.

soll am 26. Juni 2022 im Neu-Ulmer Wiley auftreten. Auf Rapper Sido macht sich in diesem Jahr die Stadt Weißenhorn gefasst (18. Juni im Stadtpark)

macht sich in diesem Jahr die Stadt gefasst (18. Juni im Stadtpark) Sarah Connor präsentiert ihren Deutsch-Pop im Wiblinger Klosterhof. In dieser Klosterkulissen sollen 2022 auch Schlager-Raubein Ben Zucker (16. Juni), der näselnde Funk-Popper Jan Delay (17. Juni) und der smarte Clueso (19. Juni) auftreten.

präsentiert ihren Deutsch-Pop im Wiblinger Klosterhof. In dieser Klosterkulissen sollen 2022 auch Schlager-Raubein (16. Juni), der näselnde Funk-Popper (17. Juni) und der smarte (19. Juni) auftreten. Das DJ-Fest " Ulm Dänced" soll am 15. Juli auf dem Ulmer Münsterplatz die Tanzlaune auslösen.

Dänced" soll am 15. Juli auf dem Ulmer die Tanzlaune auslösen. Die Konzertreihe "Live im Sperrbezirk" zieht im Jahr 2022 wieder zurück auf den Marktplatz in Illertissen . An sechs Wochenenden im Juli und August finden die Livekonzerte unter freiem Himmel statt.

. An sechs Wochenenden im Juli und August finden die Livekonzerte unter freiem Himmel statt. Kulturnacht Ulm / Neu-Ulm : 17. September

Sport-Events im Raum Ulm/Neu-Ulm und Illertissen

Nach zweijähriger Pause ist in Illertissen am 8. Mai das Laufsportevent Run Bike Rock geplant. Bis zu 1500 Teilnehmer werden erwartet, die in die Läufe über fünf und zehn Kilometer beziehungsweise den Halbmarathon starten. Auch Nordic Walking wird über die Distanzen angeboten. Start und Ziel ist im Vöhlin-Stadion Illertissen .

am 8. Mai das Laufsportevent geplant. Bis zu 1500 Teilnehmer werden erwartet, die in die Läufe über fünf und zehn Kilometer beziehungsweise den starten. Auch Nordic Walking wird über die Distanzen angeboten. Start und Ziel ist im Vöhlin-Stadion . Der Einstein-Marathon in Ulm und Neu-Ulm ist eine der größten Laufveranstaltungen im Süden Deutschlands . Regelmäßig werden über 15.000 Läuferinnen und Läufer erwartet. Im Jahr 2022 soll die Veranstaltung am 25. September stattfinden. Angeboten werden neben dem Marathon auch eine Halbmarathon-Strecke und Gesundheits- und Freizeitläufe über kürzere Distanzen.

und ist eine der größten Laufveranstaltungen im Süden . Regelmäßig werden über 15.000 Läuferinnen und Läufer erwartet. Im Jahr 2022 soll die Veranstaltung am 25. September stattfinden. Angeboten werden neben dem auch eine Halbmarathon-Strecke und Gesundheits- und Freizeitläufe über kürzere Distanzen. Nach der Premiere im Dezember 2021 kämpfen die jeweils vier besten Erstligisten der Männer und Frauen am 3. Dezember 2022 erneut in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Kunstturnen. Auch Medaillengewinnerinnen und -gewinner von Olympischen Spielen , Welt- und Europameisterschaften gibt es zu bestaunen.

Schwörwochenende 2022 in Ulm mit Schwörmontag und Nabada, Fischerstechen und Volksfest

Schwörmontag in Ulm ist am 18. Juli mit Nabada auf der Donau

in ist am 18. Juli mit Nabada auf der Wer beim Schwörkonzert auftritt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Fischerstechen in Ulm auf der Donau findet am 24. und 31. Juli statt.

Obstwiesenfestival 2022 in Ulm/Dornstadt: Welche Bands kommen?

Das Obstwiesenfestival ist ein Indie, Rock, Pop und Electronic Festival, das vom 18. bis 20 August in Dornstadt in der Nähe von Ulm stattfindet.

Ulmer Weihnachtsmarkt 2022: Findet der Markt dieses Jahr statt?

Das Datum für den Ulmer Weihnachtsmarkt 2022 steht bislang noch nicht fest. (AZ)