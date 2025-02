Verbot von Hochzeitstauben gefordert: Warum der romantische Brauch ein Problem für die Stadt ist

Weiße Tauben stehen für Frieden und Treue. Deshalb werden die Tiere an manchen Hochzeiten eingesetzt und fliegen gelassen. Der Brauch mag romantisch erscheinen, führt jedoch zu erheblichen Problemen für die Stadt und bedeutet für die Tiere großes Leid. Darauf weisen die Ulmer kjt- und die SPD-Fraktion hin und fordern jetzt in einem gemeinsamen Antrag an den Oberbürgermeister das Verbot des Einsatzes von Hochzeitstauben in Ulm.

