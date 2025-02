Verdi warnt: Warnstreikwelle in Ulm beginnt

Auf erste Warnstreiks müssen sich die Menschen in Ulm einstellen. Am Freitag ruft Verdi die Beschäftigten der städtischen Baubetriebe und der Entsorgungsbetriebe zu einem mehrstündigen Warnstreik auf. „Das Null-Angebot der Arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde bei Bund und Kommunen kam bei den Betroffenen nicht gut an“, gibt Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ulm-Oberschwaben die Stimmung wieder.

Der Warnstreik beginnt um 8.30 Uhr und wird voraussichtlich mehrere Stunden, in einigen Einheiten auch den ganzen Tag andauern. Viele Mülltonnen werden wohl nicht geleert, die Wertstoffhöfe bleiben geschlossen, viele handwerklichen Tätigkeiten und die Stadtreinigung fallen aus. Verdi rechnet mit einer hohen Beteiligung am ersten Warnstreiktag in Ulm. Gegen 9 Uhr findet eine Protestkundgebung im Hof der EBU an der Bauhoferstrasse statt.

Mit Arbeitsniederlegungen ist auch in der kommenden Woche zu rechnen, kündigt Maria Winkler an. Mit den Warnstreiks soll den Arbeitgebern deutlich gemacht werden, dass die Beschäftigten ein Tarifangebot auf ihre Forderung in der zweiten Runde erwarten. (AZ)