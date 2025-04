Kaum dabei und schon Schützenkönig

Die Tische in der voll besetzten Gaststube des Schützenheims waren mit frischen Blumen frühlingshaft dekoriert, als der Schützenverein in Oberhausen den Abschluss seiner Vereinsmeisterschaften im Luftgewehr und der Luftpistole feierte.

Die Ergebnisse im Einzelnen: LG-Schützenklasse: 1. Bettina Zahn (3427 Ringe), 2. Florian Fleckenstein (3392) , 3. Manuel Rasch (3336); LG-Damenklasse: 1. Andrea Mühlberger (2647), 2. Gisela Huber (2150), 3. Sabrina Thunig (1940); LG-Altersklasse: 1. Erwin Sailer (2340), 2. Peter Huber (2026); Jugendklasse: 1. Marie Weber (1884), 3. Maximilian Goßner (1823); LG-Schülerklasse (Auflage): 1. Moritz Englet (1684), 2. Marius Goßner (1681), 3. Paul Jedelhauser (1554); LP-Schützenklasse: 1. Michael Göppel (1618), 2. Andrea Mühlberger (1529), 3. Wilhelm Göppel (1429); LG-Auflageklasse: 1. Angelika Wrba (1862/194), 2. Anton Windeisen(1862/190), 3. Werner Wrba (1810).

Luftpistolenschütze Bernd Huber holt Wanderpokal

Den Wanderpokal in der Erwachsenenklasse gewann Bernd Huber mit einem 32,4 Teiler, den er mit der Luftpistole erzielte, und in der Jugendklasse Paul Jedelhauser mit einem 105,1 Teiler. Die handgemalte Jahresscheibe, gestiftet von Bettina Zahn, gewann Leo Schneider mit einem 20,4 Teiler mit deutlichem Abstand zu seinen Verfolgern. In der LG-Erwachsenenklasse wurde Florian Fleckenstein mit einem 34,4 Teiler als neuer Schützenkönig ausgerufen. Er stieß erst in der laufenden Meisterschaft zum Verein und war von seinem Erfolg völlig über­rascht. Wurstkönigin wurde Bettina Zahn mit einem 36,5 Teiler und Brezenkönig Karl Brenndörfer mit einem 36,6 Teiler.

Als neue Königin in der LG-Jugendklasse wurde Marie Weber mit einem 30,4 Teiler ausgerufen. Wurstkönig wurde Marius Goßner mit einem 40,3 Teiler und Brezenkönig wurde Paul Jedelhauser mit einem 51,6 Teiler.

Bernd Huber verteidigt seinen Luftpistolen-Königstitel

Den Titel des Luftpistolen-Königs durfte Bernd Huber mit einem 80,2 Teiler behalten. Wurstkönig mit der Luftpistole wurde Wilhelm Göppel mit einem 222,5 Teiler und Brezenkönig Michael Göppel mit einem 235,7 Teiler.

