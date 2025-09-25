Der Schützenverein Biberach-Asch feiert sein Weinfest

Icon vergrößern Gute Stimmung an der Bar und an der Weinlaube bei der Blasmusikparty am Samstag. Foto: Regina Gerstlauer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gute Stimmung an der Bar und an der Weinlaube bei der Blasmusikparty am Samstag. Foto: Regina Gerstlauer

Bei bestem Herbstwetter kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum diesjährigen Weinfest des Schützenvereins Biberach-Asch. Die Veranstaltung in der Festhalle „Haus der Vereine“ war ein voller Erfolg.

Musikkapelle Meßhofen sorgte für ausgelassene Stimmung.

Am Samstagabend sorgte die Musikkapelle Meßhofen mit ihrer mitreißenden Blasmusik für ausgelassene Stimmung. Bei gut ausgesuchtem Wein, Schmankerln und Barbetrieb wurde bis in die Morgenstunden gefeiert.

Verein ließ Besucherinnen und Besucher hinter die Kulissen schauen.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des traditionellen Schützafeschds. Ab 11 Uhr lockten ein modernes abwechslungsreiches Programm mit der Jugendkapelle WABB´S sowie ein reichhaltiges Mittagstischangebot und ein großes Kuchenbuffet zahlreiche Gäste an. Die familiäre Atmosphäre und das musikalische Rahmenprogramm trugen zu einem rundum gelungenen Fest bei. Der Schützenverein öffnete für die Besucherinnen und Besucher die "Türen" und ließ sie auch hinter die Kulissen schauen. Der Schützenverein Biberach-Asch bedankt sich bei allen Besuchern, Helfern und Sponsoren für die großartige Unterstützung und freut sich bereits auf das nächste Jahr.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!