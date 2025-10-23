KulturCasino bei der Engagementmesse

Die erstmalig stattfindende Engagementmesse bot auch dem Verein KulturCasino aus Neu-Ulm einen tollen Rahmen. Der Verein warb hier um Mitarbeit bei seinen Projekten und um neue Mitglieder. Neben den Sommerkonzerten im Biergarten will er sich in Zukunft auch an andere Formate wagen. Der Stand war sehr gut besucht, das Interesse hoch. Im Nachgang können sich noch Interessierte per Mail an info@kulturcasino.de wenden Der Verein bedankt sich für die hervorragende Organisation dieser großartigen Messe!

