Verfolgungsjagd in Ulm: 18-jähriger BMW-Fahrer flüchtet vor Polizei

Ulm/Neu-Ulm

Verfolgungsjagd in Ulm: 18-jähriger BMW-Fahrer flüchtet vor Polizei

Über 100 km/h in der 50er-Zone: Als die Polizei einen 18-jährigen Autofahrer kontrollieren wollte, flüchtete dieser mit viel zu hoher Geschwindigkeit.
    Eine Verfolgungsjagd zog sich Sonntagnacht durch Ulm und Neu-Ulm.
    Eine Verfolgungsjagd zog sich Sonntagnacht durch Ulm und Neu-Ulm. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Ein junger Mann lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Ulm. Laut den Beamten missachtete er jegliche Anhaltesignale und fuhr innerorts mit über 100 Kilometern pro Stunde – doppelt so schnell wie erlaubt.

    In der Nacht von Sonntag auf Montag führte die Ulmer Polizei Geschwindigkeitskontrollen am Westringtunnel durch. Dabei beobachteten die Beamten kurz vor Mitternacht einen hochmotorisierten BMW, der deutlich zu schnell fuhr. Der Fahrer – ein 18-jähriger Fahranfänger – raste mit über 100 km/h in einer 50er-Zone davon. Eine Polizeistreife folgte dem Raser, jedoch missachtete dieser jegliche Anhaltesignale.

    Verfolgungsjagd mit BMW und Polizei durch Ulm und Neu-Ulm

    Auf der Neu-Ulmer Ringstraße wurde der BMW-Fahrer erneut durch einen stationären Blitzer geblitzt. Kurz darauf „An der Schießmauer“ in Neu-Ulm gelang es schließlich, den 18-Jährigen zu stoppen und zu kontrollieren. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins an. Der Fahranfänger muss nun mit einer Anzeige wegen Verdachts des illegalen Autorennens rechnen. (AZ)

