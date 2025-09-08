Verfolgungsjagd in Ulm: 18-jähriger BMW-Fahrer flüchtet vor Polizei

Ein junger Mann lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Ulm. Laut den Beamten missachtete er jegliche Anhaltesignale und fuhr innerorts mit über 100 Kilometern pro Stunde – doppelt so schnell wie erlaubt.

In der Nacht von Sonntag auf Montag führte die Ulmer Polizei Geschwindigkeitskontrollen am Westringtunnel durch. Dabei beobachteten die Beamten kurz vor Mitternacht einen hochmotorisierten BMW, der deutlich zu schnell fuhr. Der Fahrer – ein 18-jähriger Fahranfänger – raste mit über 100 km/h in einer 50er-Zone davon. Eine Polizeistreife folgte dem Raser, jedoch missachtete dieser jegliche Anhaltesignale.

Verfolgungsjagd mit BMW und Polizei durch Ulm und Neu-Ulm

Auf der Neu-Ulmer Ringstraße wurde der BMW-Fahrer erneut durch einen stationären Blitzer geblitzt. Kurz darauf „An der Schießmauer“ in Neu-Ulm gelang es schließlich, den 18-Jährigen zu stoppen und zu kontrollieren. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins an. Der Fahranfänger muss nun mit einer Anzeige wegen Verdachts des illegalen Autorennens rechnen. (AZ)