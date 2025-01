Vergewaltigung in Jugendeinrichtung: 25-Jähriger nach grausamer Tat verurteilt

Die Tat ist perfid und für das Opfer ein Albtraum: Ein 25-Jähriger hat eine Teenagerin nachts in ihren eigenen vier Wänden aufgesucht und vergewaltigt. Das 17-jährige Opfer lebte in einer Jugendhilfeeinrichtung in Ulm. Die Folgen der Tat sind gravierend. Jetzt ist ein Urteil gefallen: Der 25-jährige Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zwei Monaten verurteilt. Der Vorwurf einer zweiten Vergewaltigung in Ulm wurde fallen gelassen, um das Opfer in diesem Fall zu schützen.

