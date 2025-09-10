Vergewaltigung? Täter und Opfer halten Händchen

Es passiert nicht oft, dass ein Angeklagter Hand in Hand mit seiner Ehefrau den Gerichtssaal betritt. Noch dazu, wenn solch ein Vorwurf im Raum steht: Der Mann soll die Frau im vergangenen Jahr rüde vergewaltigt haben, deshalb musste er auf der Anklagebank des Neu-Ulmer Schöffengerichts Platz nehmen und sie wieder nach draußen gehen, da sie später als Zeugin vernommen werden sollte. Doch dazu kam es nicht mehr.

Nachts dringt er in ihr Schlafzimmer ein

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 53 Jahre alten Mann aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm vor, im vergangenen Jahr seine Ehefrau vergewaltigt und misshandelt zu haben. Die beiden lebten zu diesem Zeitpunkt in einem gemeinsamen Haus, allerdings bereits in Trennung. Er schlief im Partykeller, sie im gemeinsamen Schlafzimmer. In jener Nacht Anfang März 2024 soll der Mann laut Anklage nachts zu ihr gekommen sein und die Schlafzimmertüre hinter sich abgeschlossen haben. Dann habe er die Frau unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie umgedreht. Von hinten habe er sie vergewaltigt und dabei mehrmals mit einem Kochlöffel geschlagen. Die Frau verlor daraufhin das Bewusstsein. Ob es sich zugetragen hatte, wie es die Frau bei der Polizei anzeigte, wollte der Angeklagte nicht sagen. Er zog es vor zu schweigen.

Die gerichtliche Klärung des Falles wird sich noch eine Zeitlang hinziehen, denn der Staatsanwalt, der den Fall von einem Kollegen übernommen hatte, war der Meinung, die Angelegenheit könnte auch nach einer Strafvorschrift behandelt werden, die so nicht in der Anklage stand. Dort war von Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung die Rede. Da der Mann seine Frau aber wohl mit einem Kochlöffel geschlagen hatte, könnte das auch als „Waffe“ oder „gefährliches Werkzeug“ im Sinne des Paragrafen 177, Abschnitt acht angesehen werden. Das bedeutet: Während bei einer Vergewaltigung eine Mindeststrafe von zwei Jahren vorgesehen ist, erhöht sich der Strafrahmen auf mindestens fünf Jahre, wenn bei der Tat die erwähnte „Waffe“ oder das „gefährliche Werkzeug“ zum Einsatz kam. Das gilt auch für eine „schwere körperliche Misshandlung“. Doch das Schöffengericht kann nur maximal vier Jahre verhängen. Deshalb verwies es den Fall nach einer längeren Beratung an die nächsthöhere Instanz, das Landgericht.

Jetzt ist das Landgericht am Zug

Doch wie ist das zu werten, wenn das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer und der mutmaßliche Täter händchenhaltend vor Gericht auftreten? Wird die Angelegenheit fallen gelassen, wenn die Frau ihre Anschuldigung zurückzieht? Nein. „Es gibt solche Fälle“, erklärte Amtsgerichtsdirektor Thomas Kirschner auf Nachfrage, „aber das heißt nicht, dass das nicht weiterverfolgt wird. Ein Widerruf zieht nicht automatisch einen Freispruch nach sich.“ Bei Vergewaltigung handelt es sich um ein sogenanntes Offizialdelikt, bei dem die Staatsanwaltschaft von „Amts wegen“ ermitteln muss. Kirschner: „Das wird weiterverfolgt.“