Verkaufsoffener Sonntag: Zum Töpfermarkt werden 10.000 Besucher erwartet

Am ersten Septemberwochenende lädt die Stadt Neu-Ulm wieder zum traditionellen Töpfermarkt ein. Zahlreiche professionelle Töpfer sind am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, in der Innenstadt zu Gast und präsentieren ihre Waren. Zur Freude der kleinen Besucherinnen und Besucher wird es Kindertöpfern geben. Außerdem ist verkaufsoffener Sonntag.

Der Töpfermarkt in Neu-Ulm am Samstag und Sonntag ist wieder international

In diesem Jahr organisiert die Stadtverwaltung bereits zum 38. Mal den Töpfermarkt. Rund 10.000 Besucher werden erwartet. Der Markt auf dem Petrusplatz gehört laut Stadt zu den größten Töpfermärkten in ganz Süddeutschland. Wie immer werden ausschließlich Profis ihre Waren ausstellen und verkaufen. Es werden viele bekannte Gesichter an den Marktständen zu sehen sein, es sind aber auch neue Anbieter dabei. Zudem ist der Töpfermarkt auch heuer wieder international: Anbieter aus Belgien, Lettland und Litauen werden an den zwei Markttagen dabei sein.

Das Angebot an den zahlreichen Ständen umfasst die unterschiedlichsten aus Ton hergestellten Produkte. Von Gebrauchsgegenständen, Dekorationsartikeln bis hin zu Kunstgegenständen ist nahezu alles dabei. Auch für die kleinen Gäste ist etwas geboten: Mit Ton und Fantasie können Familien mit Kindern kleine Murmelbahnen gestalten, die anschließend mit nach Hause genommen werden dürfen. Die Drehorgelspieler Jürgen Laufer aus Kißlegg und Helmut Seitz aus Weißenhorn werden den Töpfermarkt musikalisch umrahmen. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Egal ob nun Kaminkuchen oder Crêpes oder herzhaft mit Bratwurst oder Langos und dazu ein Kaltgetränk – auf dem Töpfermarkt ist für viele Geschmäcker etwas dabei.

Die Marktzeiten sind am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Wegen des Töpfermarkts wird der Wochenmarkt am Samstag, 31. August, auf den Rathausplatz und den Kirchenvorplatz St. Baptist verlegt.

Am Sonntag, 1. September, haben in Neu-Ulm die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet

Der Töpfermarkt findet in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag statt. Zahlreiche Neu-Ulmer Geschäfte haben an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet, darunter auch die meisten Läden in der Glacis-Galerie. Auf dem Rathausplatz gibt es am Sonntag zudem ein Begleitprogramm des Vereins „Wir in Neu-Ulm“ (Win) mit der Tanzveranstaltung „Neu-Ulm tanzt mit der Welt“. Es werden unterschiedliche Tanzgruppen aus Tanzschulen der Doppelstadt auftreten und so für ein multikulturelles Programm auf dem Platz sorgen. Verschiedene kulinarische Angebote sowie ein Kinderprogramm sollen den Rathausplatz zusätzlich beleben. (AZ)