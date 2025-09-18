Verwarnung für hunderte Fahrer: Verkehrskontrolle auf der B30 zwischen Ulm und Biberach

Auf der B30 fahren viele gerne schneller als erlaubt. Das zeigte eine Geschwindigkeitsmessung, die die Polizei am Mittwochnachmittag und Abend durchführte. Dabei wurden knapp 200 Fahrer beim Rasen erwischt.

Die Verkehrsmessungen führte die Polizei am Mittwoch, 13.30 Uhr und 19 Uhr, auf der B30 bei Laupheim in Fahrtrichtung Biberach durch. Insgesamt wurden 4.158 Fahrzeuge gemessen. Davon hielten sich 199 Fahrende nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Gemessen wurde auf Höhe einer Brückenüberführung in der Nähe von Laupheim. Dort beträgt die Höchstgeschwindigkeit 100 km/h.

Polizei wird Kontrollen auf der B30 zwischen Ulm und Biberach verstärken

189 Verwarnungsverfahren wurden eingeleitet. Zehn Fahrende müssen sogar mit einer Anzeige rechnen. Einen Fahrer erwartet ein Fahrverbot: Er war mit 211 km/h in der Hunderter-Zone unterwegs. Zu schnelles Fahren ist eine der Hauptursachen schwerer Unfälle. Das Ergebnis zeigt, dass Kontrollen notwendig sind. Die Polizei wird sie verstärkt fortsetzen. (AZ)



