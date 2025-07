Wiley-Open-Air 2025: Diese Verkehrsregelung gilt für Fußgänger, Radler und den ÖPNV

Am kommenden Samstag und Sonntag, 5. und 6. Juli, findet im Sport- und Freizeitpark Wiley das diesjährige Wiley-Open-Air statt. Für die Veranstaltung am Samstag kommt es nach Angaben der Stadt Neu-Ulm außerhalb des Parks zu keinen Straßensperrungen. Zum Konzert von Sido am Sonntag sind von 13 Uhr bis Mitternacht für Fußgänger und Radfahrer gesperrt: die westlichen und südlichen Zugänge zum Wiley-Sportpark, der Geh- und Radweg östlich des Wiley-Geländes sowie der Geh- und Radweg an der Europastraße auf Höhe des Autohauses Eitel in Richtung Wiley. Ebenso die Grüne Brücke und die Brücke über die B10 auf Höhe der Grethe-Weiser-Straße. Die Umleitung wird entlang der Grethe-Weiser-Straße, der Memminger Straße und der John-F-Kennedy-Straße ausgeschildert.

Diese Änderungen gibt es während des Wiley-Open-Airs im ÖPNV in Neu-Ulm

Beim ÖPNV gibt es ebenfalls Abweichungen. Die Linie 5 in Richtung Ludwigsfeld fährt über die Memminger Straße in die Breslauer Straße und bedient die Ersatzhaltestelle Edison-Center. Die Haltestellen im Wiley entfallen. Die Linie 5 in Richtung Wiley fährt über die Europastraße und die Memminger Straße in die Heinz-Rühmann-Straße und Romy-Schneider-Straße (Endhalt). Für Konzertbesucher, die mit dem Auto anreisen, werden Parkplätze ausgeschildert. (AZ)