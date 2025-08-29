Bauarbeiten an der Adenauerbrücke: Sperrung des Donauradwegs wird verlängert

Seit dem Anfang August ist der Donauradweg zwischen Schillerstraßenunterführung und dem Zickzack-Steg in Ulm gesperrt. Diese Sperrung wird bis Freitag, 12. September, verlängert. Das teilte das staatliche Bauamt Krumbach mit. Die Verbindung vom Zickzack-Steg in Richtung Donautal beziehungsweise zur provisorischen Geh- und Radwegbrücke ist weiterhin möglich.

Im September werden die Stahlträger für die Umfahrung der Adenauerbrücke in Ulm und Neu-Ulm eingebaut

Grund für die aktuelle Sperrung ist der Einbau des Traggerüsts für die Umfahrung der Adenauerbrücke, die donauabwärts unmittelbar neben der Brücke errichtet wird. Ab der ersten Septemberwoche erfolgt der Aufbau der Großkräne für die Stahlbaumontage des Überbaus der neuen Adenauerbrücke, der während der Bauzeit als Behelfsumfahrung genutzt wird. Die Arbeiten erfolgen im unmittelbaren Geh- und Radwegbereich, weshalb die Aufrechterhaltung des Geh- und Radverkehrs aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist.

Das Einheben der Stahlträger ist von 5. bis 12. September terminiert. In der Nacht zum Samstag, 6. September, sowie in der Nacht zum Sonntag, 7. September werden jeweils von circa 20.30 bis 6 Uhr die Stahlträger von der bestehenden Adenauerbrücke auf das errichtete Traggerüst eingehoben. Hierfür wird laut Bauamt eine Reduzierung der vorhandenen drei Spuren der B10 in Richtung Ulm im Bereich Adenauerbrücke/Hochschule für Gestaltung auf den verbleibenden linken Fahrstreifen erforderlich.

Zudem muss für Beschichtungsarbeiten an der provisorischen Geh- und Radwegbrücke diese im Zeitraum zwischen 13. September und 10. Oktober für drei Tage gesperrt werden. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, wird der genaue Zeitpunkt kurzfristig terminiert und bekanntgegeben. (AZ)