Oberelchinger Verlag schafft es in die Liste der besten bayerischen Independent-Bücher

Ein Buch des Oberelchinger Verlags Edition Hibana hat es auf die Empfehlungsliste „Bayerns beste Independent-Bücher“ geschafft. Das hat das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst am Donnerstag bekannt gegeben. Demnach gehört das Werk des belgischen Autors Paul van Ostaijen mit dem Titel „Das Gefängnis im Himmel“, das aufwändig illustriert wurde, zu den herausragenden Neuerscheinungen.

Die Grotesken von Paul van Ostaijen gehören zu den Geheimtipps der avantgardistischen Literatur. Mit pointiertem Humor und schonungsloser Logik hält er dem Bürgertum den Spiegel vor. So begegnen Leser in dem ausgezeichneten Band einem Gauner, für den die Freiheit die Hölle ist, einem Notar, der von der Gefährlichkeit des technischen Fortschritts so überzeugt ist, dass er in den eigenen Tod springt − und zwei konkurrierenden nationalistischen Bewegungen, die ihren Kampf nur durch ein internationalistisches Bündnis aufrechterhalten können.

Kurzprosa und Illustrationen überzeugen die Jury

Die Jury erklärt, dass das Werk von Paul van Ostaijen vom Dadaismus und dem frühen Surrealismus beeinflusst sei. Die Jury findet: „Dieser Band beleuchtet eine bisher zu wenig beachtete Facette im Werk van Ostajiens: die Groteske. Diese Kurzprosa sucht ihresgleichen in der Literatur jener Jahre. Der Band wurde aufwändig durch die Hamburger Künstlerin Anne Dingkuhn illustriert, die mit starken Dunkelflächen, aus denen zart und subtil ihre Federzeichnungen hervortreten, den scharfen Satiren und Grotesken van Ostaijens einen ästhetisch ansprechenden Rahmen bietet.“

Für die Auszeichnungen bewerben konnten sich konzern-unabhängige Verlage mit einem Firmensitz in Bayern und einem Umsatz bis zu einer Million Euro. Über die Vergabe entscheidet der Bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst auf Vorschlag einer Jury, die das Verlags- und Buchhandelswesen, die Medien und das kulturelle Leben vertritt. Die ausgezeichneten Verlage dürfen sich nun unter anderem an einem Stand auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren.

In seinem Verlag Edition Hibana veröffentlicht Florian L. Arnold aus Elchingen Texte anderer, teils historischer Autoren. Bereits im vergangenen Jahr schaffte es ein Buch seines Verlags in die Top ten der bayerischen Independent-Bücher. Florian L. Arnold schreibt auch als freier Mitarbeiter für die Redaktion der Neu-Ulmer Zeitung.

.