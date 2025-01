Große Filmmusikshow im CCU: Hier gibt es Tickets zu gewinnen

Wohl kein Komponist hat mit seiner Arbeit die Welt des Films in den vergangenen zwei Jahrzehnten so sehr geprägt wie der Oscar-, Globe- und Emmy-Gewinner Hans Zimmer. Die Besucher des Konzerts „The Music of Hans Zimmer and Ohters“ erwartet ein musikalischer Abend mit Orchester, Chor, Solisten und einer Lichtinszenierung. Für die Aufführung am Freitag, 7. Februar, im Congress Centrum Ulm verlost unsere Redaktion 5 mal 2 Tickets.

Der deutschstämmige Hans Zimmer wurde mit „Rain Main“ berühmt und hat seitdem für zahlreiche Mega-Hits aus Hollywood komponiert, etwa „Mission Impossible II“, „Gladiator“, „Fluch der Karibik“ sowie „Interstellar“ oder „Batman“. Für den Filmscore zu Christopher Nolans „Dunkirk“ erhielt Hans Zimmer 2018 seine elfte Oscar-Nominierung. Das Besondere an Zimmers Musik ist der gekonnte Einsatz von außergewöhnlichen Instrumenten und die Verschmelzung von Orchester und elektronischer Musik.

„The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Filmmusic" wird von dem Hollywood Philharmonic Orchestera sowie einem Chor und internationalen Solisten präsentiert. Karten gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen und mit etwas Glück in unserem Gewinnspiel.