Versuchter Mord in Ulm: Mann sticht auf schlafende Mitbewohner ein

Ein 38-Jähriger soll am späten Sonntagabend in einer Wohnunterkunft in Ulm zwei Mitbewohner, während sie schliefen, mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Verdächtige konnte kurz darauf festgenommen werden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilen.

Einer der verletzten Bewohner habe sich gegen 23 Uhr gemeldet und mitgeteilt, dass er durch einen weiteren Bewohner mit einem Messer am Hals verletzt wurde. Jener Angreifer soll auch seinen Zimmermitbewohner mit dem Messer durch Stiche schwer verletzt haben, als dieser, ebenso wie er, im Bett lag und schlief.

Mehrere Streifen rückten zur Unterkunft im Mähringer Weg aus. Der Polizei gelang es, den 38-jährigen Tatverdächtigen widerstandlos in seinem Zimmer festzunehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, konnte sichergestellt werden. Rettungskräfte brachten die beiden schwerverletzten Männer im Alter von 66 und 56 Jahren in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht, heißt es in der Mitteilung der Behörden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der polizeibekannte Verdächtige am Montag der Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten heimtückischen Mordes. Der 38-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Ulm dauern an. (AZ)