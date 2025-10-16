Mann soll Ehefrau fast zu Tode gewürgt haben

Ein 37-Jähriger soll am Samstag versucht haben, seine Ehefrau in Senden zu erwürgen. Der Mann sei später in seiner Wohnung festgenommen worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Weil es Hinweise auf eine mögliche Schuldunfähigkeit geben soll, wurde gegen den Mann ein Unterbringungsbefehl erlassen. Er befindet daher nun in einer psychiatrischen Klinik.

Das 32 Jahre alte Opfer hatte am Samstagnachmittag selbst die Polizei gerufen und mitgeteilt, dass ihr getrenntlebender Ehemann versuchen würde, sie zu erwürgen. Einsatzkräfte der Sendener Polizei rückten aus und trafen die Geschädigte an. Sie habe „eindeutige Verletzungen“ davongetragen und wurde daher mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Dort wurde sie ambulant behandelt.

Versuchter Totschlag in Senden: Tatort liegt vermutlich in einer Hochhaus-Wohnung in der Borsigstraße

Der 37 Jahre alte Ehemann sei nicht vor Ort gewesen. Erst im Laufe der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen sei er in seiner Wohnung festgenommen worden. Wo die Wohnung des Verdächtigen sich befindet, geht aus der Mitteilung der Polizei nicht hervor. Die mutmaßliche Tat hat sich vermutlich in einem Hochhaus nahe der Borsigstraße ereignet.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagnachmittag einen lauten Streit aus einem der Hochhäuser gegenüber dem Rewe-Supermarkt in Senden gehört haben. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei soll der Mann bereits in der Vergangenheit mehrfach gewalttätig gegen seine Ehefrau gewesen sein. Zur Tatzeit soll er die Wohnungstüre eingetreten und die Geschädigte in einen Würgegriff genommen haben. Der Frau sei gelungen, sich zu befreien und den Notruf abzusetzen, während der Ehemann den Tatort verließ.

Kein Haft-, sondern Unterbringungsbefehl gegen den beschuldigten Ehemann

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Sonntag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dort wurde ein Unterbringungsbefehl erlassen, weil Hinweise über eine mögliche Schuldunfähigkeit vorliegen. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm führt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die am vergangenen Samstag, 11. Oktober, gegen 15 Uhr, im Bereich des Rewe-Lebensmittelmarktes an der Borsigstraße in Senden einen lauten Streit aus dem gegenüberliegenden Hochhaus wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)