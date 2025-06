Ärger über Verzögerungen: So steht es um den Glasfaserausbau in Elchingen

In der Gemeindeverwaltung und unter den Gemeinderäten rumort es schon seit einer ganzen Weile, weil sich beim für 2025 versprochenen Beginn des Ausbaus des Glasfasernetzes in Elchingen bislang nichts getan hat. In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab nun Winfried Kopperschmidt von dem Unternehmen Deutsche Glasfaser einen Sachstandsbericht ab, der für die Räte eher unbefriedigend klang.

