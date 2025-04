26. Berufsmesse an der Inge-Aicher-Scholl Realschule

Ende März öffnete Stefan Vielweib, der Direktor der Inge-Aicher-Scholl Realschule, die Türen zur 26. Berufsmesse und bot damit Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen. Gerd Stiefel, Vizepräsident der IHK Schwaben, und Gerlinde Koch, dritte Bürgermeisterin der Stadt Neu-Ulm, eröffneten mit einem feierlichen Grußwort die Veranstaltung. Rund 60 Unternehmen, weiterführende Schulen und Ausbildungseinrichtungen aus der Region präsentierten ihre Angebote und standen den Schülern für Beratungsgespräche zur Verfügung.

Orientierungshilfe für die Berufswahl

Die Veranstaltung richtete sich nicht nur an die Schüler der Jahrgangsstufen acht bis zehn der eigenen Schule, sondern auch an Jugendliche umliegender Schulen. Ziel war es, den Schülern Orientierungshilfen für die Berufswahl zu bieten und Kontakte für Praktika, Ausbildungen oder weiterführende Bildungswege zu knüpfen.

Viele der Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über Berufsfelder zu informieren. So auch Leonie aus der achten Klasse: „Ich wusste vor der Berufsmesse noch nicht, was ich nach der Schule machen möchte, doch durch das vielfältige Programm fand ich heraus, dass ich nach meinem Abschluss weiter auf die Schule gehen möchte, nämlich auf die FOS/BOS.“ Für Ben, ebenfalls aus der achten Klasse, war die Messe eine wertvolle Erfahrung: „Später möchte ich einen Beruf haben, der actionreich und spannend ist, also kein reiner Bürojob. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich zur Kriminalpolizei oder zur Bundespolizei gehen möchte, aber dadurch, dass die Bundespolizei hier ausgestellt hat, bin ich meinem Ziel nähergekommen, einen abwechslungsreichen Beruf zu finden.“

Vielfältige Informationen und praxisnahe Einblicke

Die Berufsmesse bot den Schülern nicht nur vielfältige Informationen, sondern auch praxisnahe Einblicke durch Mitmachaktionen und persönliche Gespräche mit Fachleuten aus verschiedenen Branchen. Damit hat die Inge-Aicher-Scholl Realschule erneut bewiesen, wie wichtig und wertvoll solche Veranstaltungen für die Zukunft der Jugendlichen sind.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.