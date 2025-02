Vodafone-Störung in Ulm: 6000 Haushalte betroffen

Schon seit Mittwochnachmittag sind knapp 6000 Vodafone-Kunden in Ulm sowie in angrenzenden Gemeinden von einer Störung betroffen. Sie haben kein Internet, können nicht über Festnetz telefonieren und nicht fernsehen.

Ursache ist laut eines Konzernsprechers ein Kabelschaden. Die Kunden hätten dadurch kein Kabelnetz, „weil unsere unterirdische Glasfaser-Zufuhrstrecke zu diesen Kunden durch Dritte beschädigt wurde. Dies geschah bei Bauarbeiten, bei denen unser Glasfaserkabel versehentlich durchtrennt wurde.“ Die Reparaturarbeiten seien sehr aufwändig, „denn es ist zwingend Tiefbau erforderlich“.

Ein Reparaturkonzept wurde noch in der Nacht erstellt

Bereits am Mittwoch wurden die Ursache der Störung und die genaue Schadstelle ermittelt. Noch in der Nacht sei dann ein Reparaturkonzept erstellt worden – „unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen am stromführenden Hauptkabel sowie der Verfügbarkeit von benötigten Netzelementen und Tiefbau-Experten“.

Die finalen Reparaturarbeiten haben schließlich am Donnerstagvormittag begonnen. „Diese kommen gut voran und sie sollen – nach aktuellem Stand – voraussichtlich im Laufe des Donnerstags vollendet werden“, so der Konzernsprecher am Vormittag. Tiefbau-Experten müssen die beschädigte Zufuhrstrecke auf einer Länge von 1,5 Kilometern erneuern.