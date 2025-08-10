Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Vögel beobachten im Seniorendomizil in Pfaffenhofen: Futterstation sorgt für Freude und fördert Erinnerungen

Pfaffenhofen

Vögel im Blick: Projekt im Pfaffenhofener Seniorenheim soll Bewohnern Freude bringen

Die Futterstation im Seniorendomizil Haus Thomas soll die Tiere anlocken, die auch bei Demenzkranken schöne Erinnerungen wecken. Kommt ein Themenweg dazu?
Von Manuela Rapp
    • |
    • |
    • |
    „Alle Vögel sind schon da“: Der LBV hat im Zusammenhang mit seinem Präventionsprojekt im Seniorendomizil Haus Thomas in Pfaffenhofen eine Futterstation zur Vogelbeobachtung aufgestellt.
    „Alle Vögel sind schon da“: Der LBV hat im Zusammenhang mit seinem Präventionsprojekt im Seniorendomizil Haus Thomas in Pfaffenhofen eine Futterstation zur Vogelbeobachtung aufgestellt. Foto: Manuela Rapp

    Kohlmeisen, ja, die mag Gisela Rauer besonders gern. Dass sie die Vögel bald ganz nah beobachten kann, dafür stehen die Chancen gar nicht schlecht. Grund dafür ist eine neue Futterstation im Innenhof des Pfaffenhofener Seniorendomizils Haus Thomas. Sie ist Teil eines Präventionsprojekts des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV) für Seniorinnen und Senioren in voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen. Das Motto: „Alle Vögel sind schon da“. Gisela Rauer jedenfalls freut sich: „Das ist eine gute Idee.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden