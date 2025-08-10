Vögel im Blick: Projekt im Pfaffenhofener Seniorenheim soll Bewohnern Freude bringen

Kohlmeisen, ja, die mag Gisela Rauer besonders gern. Dass sie die Vögel bald ganz nah beobachten kann, dafür stehen die Chancen gar nicht schlecht. Grund dafür ist eine neue Futterstation im Innenhof des Pfaffenhofener Seniorendomizils Haus Thomas. Sie ist Teil eines Präventionsprojekts des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV) für Seniorinnen und Senioren in voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen. Das Motto: „Alle Vögel sind schon da“. Gisela Rauer jedenfalls freut sich: „Das ist eine gute Idee.“

