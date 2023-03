Vöhringen

15-Jähriger kracht in Polizeiauto: Wie kam das und welche Strafe droht?

Plus Die Polizei kennt inzwischen mögliche Gründe für das Verhalten des 15-Jährigen, der in Vöhringen mit dem Motorrad in ein Polizeiauto fuhr.

Die Polizei wollte ihn anhalten und kontrollieren, doch der 15-Jährige soll dann mit seinem Motorrad Gas gegeben haben und geflüchtet sein. Am Ende krachte er mit seiner Maschine gegen den Streifenwagen und stürzt. Mit leichten Verletzungen kam der Junge ins Krankenhaus. Warum sich das alles vergangene Woche in Vöhringen so zugetragen hat, ließ die Polizei in einer ersten Mitteilung noch offen. Nun ist auf Nachfrage zu erfahren: Gegen den 15-Jährigen wird wegen mehrerer möglicher Delikte ermittelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

