Vöhringen

13:01 Uhr

Auf der "Alten Mähder" wird künftig Strom statt Getreide geerntet

In Vöhringen wird eine weitere Freiflächen-Photovoltaik-Anlage im Gewann "Alte Mähder" entstehen.

Plus Der weitere Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik bleibt im Vöhringer Stadtrat nicht ohne Widerspruch. Auch ein Betroffener übt Kritik am Verfahren der Stadt.

Von Thomas Vogel

Eine weitere Anlage für Freiflächen-Photovoltaik kann auf mehrheitlichen Beschluss des Stadtrats im Gewann "Alte Mähder" entstehen. Das für die Solarstrom-Gewinnung ausgewählte Areal liegt westlich des Weißenhorner Tiefheims und gehört 15 Eigentümern. Überplant werden davon maximal, je nach Interesse, knapp 20 Hektar von möglichen 35, denn nicht alle Eigentümer ziehen mit.

Erste Resonanz auf das PV-Projekt in Vöhringen war positiv

Dem Projekt vorausgegangen war im September 2023 ein Informationsgespräch, zu dem die Stadtverwaltung die Eigner persönlich eingeladen hatte. "Bereits bei den ersten Gesprächen war die Resonanz durchaus positiv, weswegen das Projekt weiterverfolgt wurde", so heißt es in der aktuellen Sitzungsvorlage für den Stadtrat, der das Projekt in seiner jüngsten Sitzung kontrovers diskutierte und mit 16 zu sieben Stimmen beschloss.

