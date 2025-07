Betrüger? Vöhringer ruft Polizei wegen verdächtigen Drücker-Pärchens

In Vöhringen sollen vermeintliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsanbieters ausfällig geworden sein. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise von Zeugen.

Wie die Ermittler mitteilen, klingelten am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, ein bislang unbekannter Mann und eine unbekannte Frau an einem Wohnanwesen in der Ulmer Straße. Der Bewohner öffnete die Tür und die Personen gaben sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsanbieters aus und fragten wegen des Glasfaserausbaus an.

Dem Geschädigten war das Vorgehen der Personen nicht geheuer und er ging von einem möglichen Betrugsversuch aus. Deshalb verwies er die angeblichen Mitarbeiter des Grundstücks. Hieraus ergab sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der unbekannte Mann den Geschädigten beleidigt und bedroht haben soll. Schließlich verließen die Personen das Grundstück.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. Ob das Pärchen tatsächlich für den Anbieter arbeitet, sei Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank, schwarze kurze Haare. Die Frau war etwa 25 Jahre alt, 1,65 Meter groß, normale Statur, kurze Haare sowie ebenfalls südländisches Erscheinungsbild. (AZ)