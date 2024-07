Betrunkener Dieb macht es sich auf Badedecke gemütlich

Ein betrunkener Mann hat für einen Polizeieinsatz an der Grünen Lunge in Vöhringen gesorgt. Am Montag, gegen 18:15 Uhr, war eine Frau mit ihrer elfjährigen Tochter beim Baden. Während die beiden im Wasser waren, beobachtete die Frau zusammen mit einer Freundin, wie ein unbekannter Mann es sich auf der Badedecke der Tochter gemütlich machte. Er durchsuchte die dort liegende Tasche nach Wertgegenständen und spielte am Handy des Mädchens herum. Die Frauen sprachen den Mann daraufhin an und riefen die Polizei.

Die Beamten kamen schnell und kontrollierten den Mann vor Ort. Sie nahmen ihn vorläufig fest. Es stellte sich heraus, dass der 28-Jährige stark betrunken war. Ein Alkoholtest ergab über zwei Promille. Bei der Überprüfung seiner Personalien fanden die Polizisten heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gesucht wurde, um seinen Aufenthaltsort zu ermitteln. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder freigelassen. Nun wird gegen ihn wegen versuchten Diebstahls ermittelt. (AZ)