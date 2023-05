Boulevard in bester Form: Welche Geheimnisse birgt ein Handy?

Plus Spannende Frage, die der italienische Autor Genovese im Stück "Das perfekte Geheimnis" nachgeht und womit das Kulturabonnement einen glänzenden Schlusspunkt findet.

Das ist der Stoff, aus dem erfolgreiche Komödien sind. Zum Warmlaufen tröpfeln die Schauspieler auf die Bühne, die mit spritzigen Dialogen dem Publikum Laune machen. Sind alle beieinander fließt der Alkohol reichlich, die Zungen werden lockerer. Bis die etwas skurrile Idee laut wird, zum Zeitvertreib und Amüsement die Handys auf den Tisch zu legen.

Alle Anrufe, Apps und SMS sollen laut vorgelesen werden. Dieser Gedanke des Entertainments goutieren jedoch nicht alle Gäste. Haben sie etwa etwas zu verbergen? Dass diese Art der Unterhaltung jede Menge Zündstoff bietet, argwöhnt so mancher Gast der kleinen Abendgesellschaft. Die Ahnung trügt nicht. Verdächtigungen werden laut und enden im Bekenntnis eines Fitnessfanatikers "ich bin schwul." Das wird zum tragisch emotionalen Höhepunkt ohne die eine Komödie nicht auskommt. Aber sie braucht auch ein Happy End. Schließlich hat der bekannte italienische Autor Paolo Genovese den Plot erdacht und so erfolgreich gestaltet, dass es von der Geschichte gleich mehrere Filmversionen gibt.