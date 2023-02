Vöhringen

11:30 Uhr

Bürgerbeteiligung bei PV-Anlagen: CSU drückt aufs Tempo

Plus Im Vöhringer Stadtrat geht es um einen "Workshop", bei dem Bürger ihre Ideen zum Thema Photovoltaik einbringen können. Konkrete Projekte sind aber noch nicht in Sicht.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Was die Bürgerbeteiligung bei der Ausbaustrategie der Freiflächen-Photovoltaik betrifft, kann es einigen Räten aus der Riege der CSU-Fraktion gar nicht schnell genug gehen. Spätestens im März solle sie starten. So stand es in einem Antrag von Dieter Brocke zur jüngsten Stadtratssitzung. Konkret geht es ihm um den bislang nicht terminierten "Workshop", bei dem sich nach seiner Vorstellung die Bürgerschaft in die Diskussion einklinken und Wünsche und Anregungen äußern kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen