Vöhringen

vor 18 Min.

Crossover-Gala: Vor den Augen des Publikums entsteht vergängliche Kunst

Ein eindrucksvolles Bild, mit dem die Künstlerin Olga Lysytska bei der Gala in Vöhringen die Schlacht bei Waterloo nachempfindet. Der Text stammt aus Stefan Zweigs "Sternstunden der Menschheit".

Plus Die Opernwerkstatt am Rhein drapiert Sandmalerei mit Text und Gesang. Daraus wird in Vöhringen eine emotionsgeladene Performance.

Von Ursula Katharina Balken

Die nur mit den dürren Worten "Galaprogramm mit Sandmalerei" angekündigte Vorstellung des Kulturabonnements avancierte zu einem Ereignis, das im ausverkauften Wolfgang-Eychmüller-Haus Beifallsstürme entfachte. Den Wortfetzen der Besucher, die sich im oberen Foyer des Vöhringer Kulturzentrums vor den noch geschlossenen Türen des Saales vor Aufführungsbeginn drängten, war zu entnehmen, dass die Erwartungshaltung auf die Sandmalerei gerichtet war. Die Besucher wurden nicht enttäuscht. Olga Lysytska erwies sich als wahre Künstlerin im Bereich dieses Kunstgenres. Aber es gab noch mehr als das.

Publikum erlebt in Vöhringen ein Gesamtpaket mit schillerndem Inhalt

Geboten war ein Gesamtpaket mit schillerndem Inhalt. Musik und Auszüge aus Bestsellern – wobei die Gruppe die Bestsellerliste des Nachrichtenmagazins Der Spiegel zugrunde gelegt hatte – runden das Konzept der Opernwerkstatt am Rhein ab. Texte aus Stefans Zweigs "Sternstunden der Menschheit" und aus Goethes Roman "Die Leiden des jungen Werthers" sind wohl kaum auf Bestsellerlisten zu finden. Es sind die Zeiten überdauernde Schätze der deutschen Literatur.

