Das alte Jugendhaus bekommt einen lauten Abschied

Was Freiheit ist? Darüber haben sich Philosophen jahrtausendelang den Kopf zerbrochen. Es geht auch ganz einfach: Freiheit, das war das Vöhringer Jugendhaus. Dort konnten sich die jungen Kerle und Mädchen treffen, unter sich sein und sich selbst ausprobieren. „Unter der schützenden Hand des Jugendpflegers habe ich mich sehr erhaben gefühlt“, sagt Elmar Kaufer, für den das JuHa in den 80er Jahren ein Stück vom Paradies darstellte, „das war Freiheit in Eigenverantwortung.“ So ging es damals sehr vielen. Das 1983 eingerichtete Vöhringer Jugendhaus in der Alten Schule war sozusagen das alternative Wohnzimmer – nur ohne Eltern und dafür mit sehr vielen Freunden. Bald jedoch werden die Bagger anrücken und das traditionsreiche Gebäude plattmachen, weil es den Plänen für die Neue Vöhriger Rathaus-Mitte im Weg steht. Deshalb traf sich unsere Redaktion mit einigen Jugendhausbesuchern aus den Anfangsjahren für einen leicht nostalgischen Blick zurück.

Die Stadt Vöhringen gibt die Alte Schule an die Jugendlichen

Es war nicht ganz leicht, dieses Projekt überhaupt auf den Weg zu bringen, denn Jugendhäuser standen in den 80er Jahren noch bei vielen Menschen unter Generalverdacht als verkappter Drogentreff und Brutstätte für allerlei vermeintlich unbürgerliche Verhaltensweisen. Nachdem im Illertal einige Rockergruppen für Verunsicherung gesorgt hatten, machte sich der damalige Bürgermeister Erich Josef Geßner stark für eine professionell organisierte Jugendpflege – was nicht alle im Stadtrat sofort für eine gute Idee hielten. Elmar Kaufer erinnert sich, dass er und andere Halbwüchsige vom „Arbeitskreis Jugendhaus“ bei den entscheidenden Sitzungen im Rathaus dabei waren, um die Idee zu unterstützen. Mit Erfolg, die frei gewordene Alte Schule, auf das auch einige Vereine ein Auge geworfen hatten, wurde unter den Fittichen der ersten Jugendpflegerin Karin Dhonau tatsächlich dem Nachwuchs zur Verfügung gestellt.

Im Jugendhaus waren eben die Freunde

Der fand das großartig. Karl Heinz Mönich drückt das so aus: „Das war ein super Treffpunkt, mit Sesseln, Billard, Kicker und vielen Spielen. Es war für alle komplett offen. Auf dem Dorf saßen die Jugendlichen an den Bushaltestellen. Aber hier war es warm und es gab auch mal eine Wurstsemmel.“ Vor allem: Es war immer jemand da, den man kannte. „Es gab ja damals noch kein Whatsapp und Telefonieren haben die Eltern nicht erlaubt, denn die Einheit hat schließlich 20 Pfennige gekostet“, erzählt Uwe Garling, „man brauchte sich nicht zu verabreden, sondern hat mal geschaut, welche Leute da sind.“ Damals sei man halt immer unterwegs gewesen und eher nicht daheim bei den Eltern geblieben. Wer schon 16 war, konnte dort zudem cool mit der Zigarette in der Hand abhängen. Alkohol war anfangs tabu, darauf achtete Dohnaus Nachfolger Rainer Fischer, der als Jugendpfleger einen geradezu legendären Ruf besaß, ganz genau. Wer dagegen verstieß, musste mit einem zeitweiligen Hausverbot rechnen – was natürlich schlimm war: die Freunde drinnen und man selber draussen.

Nur bei den Discos am Wochenende ging es lockerer zu, da war schon mal ein Bier erlaubt. Dass dann allerdings heimlich Bacardi-Cola zum Fenster hineingereicht wurde, wie sich Elmar Kaufer erinnert, bekamen nur die Empfänger der illegalen Dröhnung mit. Die Discos erfreuten sich großer Beliebtheit und wurden von einem Team namens „Sabber Brothers“ organisiert. Ihr Logo: Zwei gekreuzte Maßkrüge. Geworben wurde mit den zeittypischen selbst gezeichneten Plakaten im Comic-haften Wimmelbild-Stil und pubertärem Humor. So stand auf einem Plakat knallig zu lesen: „Mit viel Sex und Alkohol“ Erst bei näherem Hinsehen ließ sich der entscheidende Zischentext entziffern. Und so lautete der Satz vollständig: „Mit viel Musik und Unterhaltung, aber ohne Sex und Alkohol.“

Im Jugendhaus wurde auch politisch diskutiert

Aber natürlich diente so ein Jugendhaus nicht nur der Bespaßung. Politik spielte gerade in den protestfreudigen, friedensbewegten 80er Jahren eine große Rolle. Karl-Heinz Mönnich kann sich noch lebhaft an Diskussionen über die Stationierung von Pershing-Raketen, über das Waldsterben oder den Sauren Regen erinnern. Auch damals war Rechtsradikalismus ein Thema. In Bellenberg gab es einen jungen Mann von der NPD, die sich heute „Die Heimat“ nennt. Der baute im Ort gerne seinen Propaganda-Stand auf. Die Ex-JuHa-Besucher berichten auch von Fackelumzügen, bei denen Nazi-Lieder gesungen wurden. Und so beraumten sie eine Diskussion mit dem NPDler an. Münnich: „Der kam mit seinem Schäferhund. Wir waren 20 Leute und haben auf ihn eingeschwätzt, aber dem war das wurscht.“

Icon Galerie 48 Bilder Im Jugendhaus wird der 40. Geburtstag gefeiert, im Kulturzentrum das 30-jährige Bestehen. Die schönsten Bilder vom Wochenende in Vöhringen.

Debattiert wurde nicht nur über Politik, sondern oft über Musik. Denn während die einen gerne freundlichen Pop als Hintergrundbeschallung wünschten, brauchten es die anderen deutlich härter. Das ließ sich nur mit der Einrichtung eines Heavy-Raums lösen, in dem dann die Presslufthammer-Fraktion die Trommelfelle massiert bekam. Kein Wunder, dass viele harte Bands aus dem Umfeld des Jugendhauses stammten und dort auch in stickiger Atmosphäre auftraten, wenn die Bude voll und die Luft so dick war, dass man sie hätte in kleine Stücke schneiden können. Bands wie Menace, Dirty Sharon, Chroming Rose, Sick of Society und natürlich die Taucher ließen dort die Rocksau raus.

Weil gerade die Taucher zu den musikalischen Urgesteinen der Jugendhaus-Szene gehören und immer noch aktiv sind, dürfen sie sozusagen zum Kehraus im JuHa rocken: Am Samstag, 15. März spielen die Taucher zur Abrissparty auf, auch wenn der Bagger noch nicht so schnell anrollt. Für Elmar Kaufer, die Stimme der Band, und für Gitarrist Winni Stüer ist das ein absolutes Musss, wie sie versichern. Gerade Winni Stüer fühlt sich dem JuHa auch noch aus einem anderen Grund verbunden: „Wir haben dort unseren Proberaum, wo ich in die Grundschule gegangen bin.“ Es wird wohl ein ebenso sentimentaler wie lautstarker Abschiedsabend werden.

Info: Tickets gibt es im Vorverkauf entweder im Jugendhaus oder unter der Mailadresse info@dietaucher sowie an der Abendkasse.