Das Monte Rosa Ensemble bietet Kammermusik vom Feinsten

Plus Zum Jubiläum des Wolfgang-Eychmüller-Hauses sind acht junge Musikerinnen und Musiker zu Gast im Kulturzentrum. Mit dabei ist der Enkel des Namensgebers.

Von Ursula Katharina Balken

Acht junge, talentierte Musikerinnen und Musiker haben sich zu einem Ensemble formiert und bringen als Jubiläumspräsent Preziosen der Kammermusik mit. Der Spiritus Rector der Gruppe ist Lukas Barmann, ein begabter Cellist. Er springt regelmäßig beim Stuttgarter Kammerorchester ein und ist bei den Projekten der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker dabei. Er richtet zuerst Worte an die zahlreichen Besucher. Es sei ihm eine Freude, in dem Haus zu spielen, das den Namen seines Großvaters trägt. Das Vöhringer Kulturzentrum ist nach Wolfgang Eychmüller, einstmals Vorstandsvorsitzender der Wieland-Werke, benannt. Er war in hohem Maße der Kunst zugetan.

Am Anfang steht ein kurzer Moment der Enttäuschung

Als die ersten Takte von Ludwig van Beethovens Streichertrio c-Moll opus 9.3 erklingen, gibt es einen kurzen Augenblick der Enttäuschung, weil die angekündigten Werke von Franz Schubert, darunter die berühmte Sinfonie C-Dur D 944, gestrichen wurden. Kulturamtsleiter Volker Drastik gibt interessierten Gästen in der Pause Auskunft über den Programmwechsel. Die vorgesehene Schubert-Sinfonie mit einer Länge von über einer Stunde hätte den zeitlichen Rahmen gesprengt.

