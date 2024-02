Vöhringen

vor 48 Min.

Die Vöhringer Bauplanung liegt jetzt in weiblicher Hand

Plus Seval Dal ist die Neue im Stadtbauamt. Sie tritt die Nachfolge von Timo Söhner an, der in die Selbständigkeit gegangen ist. Durch eine Verkettung glücklicher Zufälle ist sie mit Vöhringen bereits eng vertraut.

Von Ursula Katharina Balken

Zum Jahresende hörte Timo Söhner im Vöhringer Bauamt auf, bereits zu Beginn des neuen Jahres konnte Seval Dal auf dem frei gewordenen Stuhl Platz nehmen. Dass es keine Vakanz gab, die erfahrungsgemäß dauern kann, war es für die Stadt "ein Glücksfall". So sagt Bürgermeister Michael Neher, "denn das war ein nahtloser Übergang". Bei der Fülle von Aufgaben, mit denen das Stadtbauamt beschäftigt sei, könne man das nur positiv bewerten.

Seval Dals Traumberuf: Architektin

Dal, verheiratet und Mutter von drei Kindern, ist Architektin - ihr Traumberuf. Studiert hat sie an der Hochschule Biberach. "In diesem Studiengang wird der Blick auf neue Kompetenzen im Bereich der gesamtheitlichen Betrachtung baulicher Fragestellungen gelenkt, was wiederum das Grundwissen intensiviert. Aus dem ganzheitlichen Ansatz heraus können selbstständig Projekte umgesetzt werden", wirbt die Hochschule für sich und deckte sich mit dem, was die junge Architektin anstrebte.

