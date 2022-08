Diesen Herbst ist viel geboten im Vöhringer Kulturzentrum

Mehr als 20 Konzerte, Lesungen und Aufführungen sollen diesen Herbst im Wolfgang-Eychmüller-Haus stattfinden. Losgeht es am 25. September.

Wenn Dominik Bloh von seinem Leben als Obdachloser unter Palmen aus Stahl berichtet, erschließt sich dem Zuhörer eine andere Welt. Im Rahmen des Vöhringer Kulturherbstes, einer Veranstaltungsserie im Wolfgang-Eychmüller-Haus, kommt der 34-Jährige, der in Thal aufgewachsen ist, am 20. Oktober zu einer Lesung in seine Heimatstadt. Aber das ist nur einer der Höhepunkte, die das neue Herbstprogramm zu bieten hat. Auch die Fans des Autorengespanns Volker Klüpfel und Michael Kobr können sich auf ein Wiedersehen freuen. Nach der Präsentation des siebenteiligen Kulturabonnements haben Bürgermeister Michael Neher und Kulturreferentin Anette Netter jetzt den Kulturherbst in Vöhringen vorgestellt, eine Reihe von knapp 25 Aufführungen.

Neher sagt dazu: „Die letzten Jahre haben so viele Einschränkungen gebracht, sodass man sich nun auf einen abwechslungsreichen Kulturherbst in Vöhringen freuen darf.“ Er weist auf die Vielseitigkeit des Angebots hin, das vom Broadway-Musical über Konzerte bis hin zu Ballettaufführungen reicht.

Das ist das umfangreiche Herbstprogramm im Vöhringer Kulturzentrum

Auftakt ist am 25. September mit GlasBlasSing, die präsentiert vom Akkordeon Club Vöhringen in ihrem Programm "Happy Hour" Musik mit Flaschen macht. Am 3. Oktober konzertiert das Jugendbezirksorchester des Allgäu-Schwäbischen Musikbund und am 9. Oktober ist einmal mehr die Dino-Live-Show mit computergesteuerten Dinosauriern zu Gast. Die Ausstellung „Menschenbilder“ wird ab 11. Oktober gezeigt, am 15. Oktober läuft das Musical „The Addams Family“. Der Männergesangverein Illerberg-Thal gibt mit der Gruppe Stimmwerk am 22. Oktober ein gemeinsames Konzert unter dem Titel „Frauen sind anders“. Gesungen wird auch am 29. Oktober, wenn die Gruppe Wir-r-sing ihr Jubiläum feiert. Am 30. Oktober geht es beim Hoigata des Trachtenvereins musikalisch weiter. Am 6. November gibt der Akkordeon-Club Vöhringen sein Jahreskonzert, die Jahresausstellung des Kunstforums beginnt am 9. November. Die Stipendiaten der Albert-Einstein-Stiftung sind am 12. November zu hören. Am 14. November stellen Klüpfel und Kobr ihren neuen Kluftinger-Roman „Funkenmord“ vor. Das Herbstkonzert der Stadtkapelle findet am 19. November statt. „Seelenzeit von Lex van Someren“ ist am 25. November zu hören. Am 9. Dezember wird die lang verschobene "Bayerische Rauhnacht" nachgeholt. Die Musikschule Dreiklang führt am 13. Dezember das Ballett "Der Nussknacker" auf, am 14. Dezember gibt es die Jan & Harry Bühnenschau, bevor am 15. Dezember wieder Ballett auf dem Programm steht: „Schwanensee“ von Klassik Konzert Dresden. Am 23. Dezember gibt es dann noch eine Weihnachtsaufführung des Art-Palasts für Kinder.

Tickets: Karten im Vorverkauf gibt es in Vöhringen im Stadtcenter City-Reisebüro, in Senden bei der Bücherwelt und in Illertissen bei Buch & Musik. Online werden die Karten unter reservix.de verkauft.