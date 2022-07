Diesen Sommer gibt es wieder Konzerte im Rathaushof

Zwei neue Rathauskonzerte stehen diesen Sommer in Vöhringen an. Nach der erfolgreichen ersten Auflage der Veranstaltung im vergangenen Jahr, gibt es heuer Filmmusik und den Sound der 60er-Jahre.

Der vielfach geäußerte Wunsch musikbegeisterter Bürger fand Gehör. Weil die Konzerte im Innenhof des Rathauses im vergangenen Jahr eine überaus große Resonanz gefunden hatten, gibt es in diesem Jahr eine Neuauflage. Am Freitag, 12. August, 19.30 Uhr, steht der Abend unter dem Motto „Cinema-Konzert.“ Am Samstag, 13. August, 19.30 Uhr erklingt der „Sound der Sixties.“

Das Sängerehepaar Leona und Stefan Kellerbauer (Sopran und Tenor) ist in Vöhringen nicht unbekannt. Sie waren zu den vorweihnachtlichen Konzerten im Rahmen des Adventsmarktes schon im Wolfgang-Eychmüller-Haus zu Gast. In diesem Jahr lassen sie die Musik aus Filmklassikern erklingen. In passenden Kostümen werden unvergessliche Songs aus „Casablanca“, „Doktor Schiwago“, „Cabaret“, „Love Story“ und auch die prägnanten Klänge aus „Der Pate“ zu hören sein. Begleitet wird das Duo vom Münchner Pianisten Florian Merkel. Und auch der begabte Nachwuchs Isabella wird mit auf der Bühne stehen.

Tom & Flo stimmen die Songs der 60er-Jahre an

Der Sound der Sixties „Anywhere is love“ bestimmt den zweiten Abend. Die beiden jungen Musiker Tom & Flo lassen Musik aus den 60er-Jahren erklingen. Mit Gitarre, Kontrabass und ihren jungen Stimmen sind sie Garanten für gute Unterhaltung. Sie werden keine simple Oldies-Show abliefern, sondern die Musiker wollen die Zuhörer mit authentischem Sound an Simon & Garfunkel, die Everly Brothers und die Beatles erinnern.

Kartenbestellung ist im Kulturamt der Stadt möglich. Aber aufgepasst – es gibt eine neue Telefonnummer und die lautet 07306/9622116. Tickets gibt es aber auch an der Abendkasse. Es geht auch per E-Mail: kulturzentrum@voehringen.de.