Dieses Jugendorchester besticht mit musikalischer Vielfalt

Plus Junge Musikerinnen und Musiker zeigen mit einem Projektorchester im Vöhringer Wolfgang-Eychmüller-Haus ihr Talent. Trotz kurzer Probenzeit begeistern die Nachwuchsbläser.

Fünfzig Musikerinnen und Musiker aus zehn Kapellen, nur zwei Tage Zeit zum gemeinsamen Proben mit Dirigent Lukas Weiss und ein anspruchsvolles Programm, das die Besucher im ausverkauften Kulturzentrum zum Schluss von den Stühlen riss – das muss man erst mal fertig bringen. Dieser Leistung zollte die Vorsitzende des Musikbezirks Illertissen, Marita Kaiser, Anerkennung und Lob. Verdient, wie die Zuhörer am Schluss durch lang anhaltenden Beifall kundtun.