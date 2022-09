Dominik Bloh berichtet über sein Leben als Obdachloser

Dominik Bloh, in Vöhringen aufgewachsen, kehrt in die Stadt seiner Kindheit zurück. Der 34-Jährige wird aus seinem Buch lesen, in dem er von seiner Zeit als Obdachloser in Hamburg berichtet.

Mit 16 Jahren war er ein Straßenjunge in Hamburg, von der Mutter vor die Tür gesetzt. Er musste sich in einer schneidend kalten Nacht mit heftigem Schneefall ein Dach über dem Kopf suchen. Ein Freund verwehrte ihm wortlos den Schritt in die warme Wohnung. Damit begann ein Leidensweg für den Jugendlichen, dem plötzlich bewusst wurde, wie allein er war.

Zehn Jahre lebte Dominik Bloh als Obdachloser in Hamburg

Dominik Bloh berichtet in Gesprächen, wie es ihm ergangen ist, welch wertvoller Schatz ein Bett im Warmen ist – auch wenn es nur für eine Nacht ist. Er erlebte, ein Nichts zu sein. Deshalb sein Ehrgeiz, weiter zur Schule zu gehen und sein Abitur zu machen. Da war er wenigstens jemand und kein Dreck von der Straße, wie er sagt und er hatte für Stunden einen warmen Platz. Wie er es als Obdachloser dann zum Schulabschluss schaffte, darüber wird er in Vöhringen sprechen, wenn er am Donnerstag, 20. Oktober, 19 Uhr, im Wolfgang-Eychmüller-Haus aus seinem Buch "Unter Palmen aus Stahl" liest.

Von Vöhringen war er mit seiner Mutter nach Hamburg gezogen. Die Hansestadt ist noch immer sein Zuhause. Zehn Jahre lebte er dort als Obdachloser. Bloh schildert sachlich, scheinbar emotionslos, seine damalige Situation und verliert nie ein negatives Wort über seine Mutter, die ihn nachts auf die Straße setzte. Er spricht von „Überforderung“ mit Situationen, mit denen sie nicht fertig wurde. „Man sollte sich bewusst sein, dass wir jeden Menschen als Mensch sehen.“

Kartenvorverkauf: In Vöhringen bei Reiseland City, in Ulm bei Traffiti in der Neuen Mitte, in Illertissen bei Buch & Musik, in Senden in der Bücherwelt und Online unter reservix.de.

Lesen Sie dazu auch