Ehrung: Sie erforschen seit Jahrzehnten die Vöhringer Stadtgeschichte

Plus Edda und Walter Nothelfer sind für ihre Verdienste um die Wiederentdeckung der Geschichte Vöhringens zu Ehrenmitgliedern des Vereins für Stadt- und Industriegeschichte ernannt worden.

Von Ursula Katharina Balken

Nichts könnte die Heimatverbundenheit von Edda und Walter Nothelfer deutlicher machen als die große Stadtfahne Vöhringens in ihren Farben Blau-Gelb und Weiß an der Türe zum Arbeitszimmer. Der Raum atmet Geschichte in hunderten von Ordnern, alten Bildern und vielen kleinen Erinnerungsstücken. Geschichte hat das Ehepaar schon immer interessiert. Seit 40 Jahren aber liegt der Fokus auf Vöhringen. Edda und Walter Nothelfer haben mit großer Beharrlichkeit daran gearbeitet, das Bewusstsein zahlreicher Bürger für die Geschichte der Stadt zu wecken. Seit 15 Jahren gibt es den Verein für Stadt- und Industriegeschichte und in relativ kurzer Zeit entstand in der Wielandstraße 5 sogar ein Museum. Seit wenigen Wochen hat es in der Ulmer Straße einen neuen Platz. Für dieses Engagement wurden Edda und Walter Nothelfer jetzt ausgezeichnet.

Hinter jedem Erinnerungsstück steckt auch ein Mensch

Walter Nothelfer ist von Beruf mit dem Versicherungswesen vertraut, daher tut er alles mit großer Akribie. So auch die Aufarbeitung der Geschichte des einstmals bedeutungslosen Fleckens an der Iller. Ehefrau Edda sieht nicht nur den geschichtlichen Aspekt dieser Arbeit. Hinter allen Dingen, die sich im Laufe der Zeit ansammelten, sieht sie die Menschen, sie hinterließen Fotos, Gegenstände des täglichen Gebrauchs - das alles erzählt von alten Zeiten, vor allem aber von den Menschen und ihrem Leben. So verflüchtigt sich ihre Existenz nicht, es bleibt die Erinnerung.

