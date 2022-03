Vöhringen

vor 17 Min.

Erinnerungen aus Vöhringen: Als der Schorsch beim Mugge Dampf gemacht hat

Plus Fast 50 Jahre waren die Wieland-Werke für den Vöhringer Georg Bader Arbeitsheimat. Der 96-Jährige erzählt von früheren Zeiten. Und wer ist eigentlich der Mugge?

Von Ursula Katharina Balken

Wieland und Vöhringen gehören zusammen wie die Butter zum Brot. Dem Unternehmen verdankt die Gemeinde ihren Aufstieg zu einer prosperierenden Kleinstadt, und Wieland steht heute an der Weltspitze in der Branche der Kupferhalbfabrikate. Das Wort Arbeitsheimat ist eine Wortschöpfung des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Karl Eychmüller, prägender Geist der Unternehmenskultur, die Sohn Wolfgang Eychmüller fortführte. Georg Bader war 48 Jahre mit Wieland verbunden, eine Beziehung, die er auch nach seiner Pensionierung nicht ad acta gelegt hat. Zahlreiche Ereignisse und Begegnungen hat er jetzt für seine Familie in einem kleinen Buch zusammengefasst, das von Ereignissen und Begegnungen erzählt. Er hat es "Erinnerungen an Wieland Vöhringen - die Fabrik - wie es ihn so nicht mehr gibt" genannt.

