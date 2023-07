Erste "volkstümliche Lachparade" findet im Herbst statt

Der Vöhringen Akkordeon-Club geht im Herbst mit einem neuen Format an den Start. Mit dabei: Hansy Vogt, Frau Wäber und das Trio Krainerlogie.

Humor hatte bei den Veranstaltungen des Akkordeon-Clubs Vöhringen ja schon immer einen hohen Stellenwert. Der "Musikantenexpress" unterhält das Publikum schon seit vielen Jahren. Nun legt der Club mit einem richtigen Comedy-Abend nach. Die erste "Große volkstümliche Lachparade" soll diesen Herbst - am 15. Oktober - stattfinden.

Organisator Max Harder vom Akkordeon-Club freut sich, dass die "Lachparade" nun tatsächlich stattfinden kann. Denn Idee, das Veranstaltungsangebot etwas auszubauen, ist schon etwas älter. Moderator und Komiker Hansy Vogt war nach seinem letzten Auftritt in Vöhringen auf ihn zugekommen und wollte gern nochmal in der Stadt auftreten, berichtet Harder. Nicht nur dem Publikum, auch den auftretenden Künstlern würde die Veranstaltungen des Akkorden-Clubs gefallen. Dass es mit dem neuen Format erst diesen Herbst etwas wurde, ist pandemiebedingten Verzögerungen zu verdanken.

Auch Frau Wäber kommt nach Vöhringen

Hansy Vogt, der inzwischen auf mehr als 25 Jahre Fernseh- und Bühnenerfahrung zurückblicken kann, unterhält sein Publikum auch mit stimmungsvollen Party-Songs. Und er kommt natürlich nicht allein. Mit im Gepäck hat er auch Deutschlands berühmteste Landfrau "Frau Wäber", die dank verschiedenster TV-Auftritte in den vergangenen 20 Jahren selbst schon gewissen Kultstatus genießt. Vogts Alter Ego überzeugt mit ihrer eigenen Mischung aus Stand-Up und Slapstick.

Ohne größere musikalische Komponente geht es beim Akkordeon-Club natürlich nicht. Max Harder hat zur "Großen volkstümlichen Lachparade" noch das Trio Krainerlogie eingeladen. "3 Männer, 4 Instumente und eine Leidenschaft, die Oberkrainerwelt." So beschreibt sich die Gruppe, die seit 2019 in Deutschland unterwegs ist. Zu Krainerlogie gehören Alexander Weisbecker (Akkordeon, Kontrabass, Gesang), Fabian Plank (Gesang, steirische Harmonika, Kontrabass) und der "Spaßvogel der Truppe", Dominik Focks (Gitarre).

Ein Teil des Erlöses geht als Spende an die „Kartei der Not“, dem Leserhilfswerk der Illertisser- und Neu-Ulmer Zeitung. Sie unterstützt Menschen in der Region, die unverschuldet in eine schwierige Lebenslage gekommen sind und Hilfe brauchen.

Eintrittskarten für die bewirtete Veranstaltung, die am Sonntag, 15. Oktober, 16 Uhr im Kulturzentrum Vöhringen stattfindet, gibt es unter www.akkordeon-club-voehringen.de oder www.reservix.de und bei allen Reserix-Vorverkaufsstellen in Vöhringen bei City-Reisebüro, in Neu-Ulm im Dietrich-Theater in Senden bei Bücherwelt und in Ulm im Hapag-Lloyd Reisebüro und Service Center Neue Mitte. (mit AZ)