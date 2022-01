Fischdieb rangelt mit dem Ladendetektiv

Nur wegen einer Dose riskiert ein Dieb in Vöhringen eine harte Strafe.

Wegen einer Fischdose im Wert von fünf Euro hat ein Ladendieb nun mächtig Ärger am Hals. Die Polizei ermittelt wegen eines Raubdelikts gegen ihn.

Am Samstag gegen 14.15 Uhr hatten zwei Ladendetektive in einem Vöhringer Verbrauchermarkt beobachtet, wie ein 27 Jahre alter Mann zwei Flaschen Bier, Dosenfisch und eine Zitrusfrucht in seine Jacke steckte. Kurz darauf wollte er an der Kasse lediglich andere Waren bezahlen und das Geschäft verlassen. Da schritten die Ladendetektive ein und baten ihn in ein Büro. Dort übergab er ihnen alles bis auf den Fisch.

Zwei Männer müssen den unter Kontrolle bringen

In einem günstigen Moment versuchte der Dieb dann das Büro zu verlassen. Einem der Detektive gelang es anfangs noch, ihn festzuhalten. Dagegen setzte sich der Mann allerdings zur Wehr. Es folgte ein kurzes Gerangel zwischen den beiden. Erst mithilfe des zweiten Detektivs und eines Zeugen konnte der 27-Jährige unter Kontrolle gebracht werden. Der Warenwert der Beute beläuft sich auf knapp fünf Euro. Der Ladendetektiv erlitt leichte Verletzungen. Den 27-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. (AZ)