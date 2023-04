Vöhringen

Gericht kippt Genehmigung für Moschee-Neubau: Das sagt die Ditib-Gemeinde

Aktuell tut sich nicht viel auf der Moschee-Baustelle in der Adalbert-Stifter-Straße in Vöhringen. Eine Gerichtsentscheidung bremst das Vorhaben im Gewerbegebiet aus.

Plus Die muslimische Gemeinde in Vöhringen träumt seit Jahren von einer neuen Moschee. Vor Gericht erfährt das Vorhaben jetzt einen Dämpfer. Ditib will das so nicht hinnehmen.

Von Michael Kroha

Im Juni vergangenes Jahres war der erste Bagger angerückt. Und es sah danach aus, als könnte die Ditib-Gemeinde mit dem Moschee-Neubau in Vöhringen beginnen. Lange und viele Querelen sowie Widerstände hatte es Jahre zuvor gegeben. Es schien aus Sicht der Gläubigen alles gut zu werden. Doch jetzt erfährt das Projekt einen erneuten Dämpfer. Die muslimische Gemeinde aber will nicht aufgeben.

Ein Unternehmen aus der unmittelbaren Nachbarschaft am neuen Moschee-Standort in der Adalbert-Stifter-Straße hat beim Verwaltungsgericht Augsburg Klage gegen die vom Landratsamt Neu-Ulm erteilte Baugenehmigung eingereicht. Bereits vor ein paar Wochen, Mitte März, wurde die Angelegenheit verhandelt, und das Gericht gab der Klage Recht. Die Baugenehmigung wurde aufgehoben. Und das, wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichts erklärt, aus mehreren Gründen.

