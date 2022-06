Harald Schmidt talkt im Juli live in Vöhringen

Auf der Bühne des Kulturzentrums steht Harald Schmidt dem gebürtigen Vöhringer Journalisten Timo Frasch Rede und Antwort. Die Einnahmen sind für den guten Zweck.

Der Entertainer, Schauspieler und Kabarettist Harald Schmidt kommt nach Vöhringen. Am Sonntag, 24. Juli, 18 Uhr, ist er Gast im Wolfgang-Eychmüller-Haus bei einer Benefiz-Veranstaltung des Rotary Hilfswerk Illertissen-Iller-Günz zugunsten des Illertisser Hospizes und Kindern von Flüchtlingen. Mit dabei Buchautor Timo Frasch aus Thal, Jahrgang 1979, Journalist bei der FAZ und Korrespondent für Bayern. Es geht um Fragen, die die Gegenwart an die Menschen stellt, wie weiter leben mit Corona, mit der Inflation, mit der drohenden Klimakatastrophe?

Harald Schmidt steht Timo Frasch Rede und Antwort

Fragen gibt es viele. Auf der Bühne wird Frasch Entertainer Schmidt auf den Zahn fühlen und ihm seine Antworten dazu entlocken. Es wird auch um Fraschs 2019 erschienenes Buch gehen „Sie stellen Fragen, die ich mir nie gestellt habe“, einzuordnen in das Genre „Gespräche unserer Zeit.“ Schmidt und Frasch kennen sich durch Interviews, die beide schon zusammen geführt haben.

Das ist Harald Schmidt 1 / 15 Zurück Vorwärts Harald Schmidt wurde am 18. August 1957 in Neu-Ulm geboren.

Nach dem Abitur in Nürtingen und dem Zivildienst studierte Harald Schmidt an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart.

Ersten Theatererfahrungen sammelte Harald Schmidt ab 1981 an den Städtischen Bühnen in Augsburg.

Einem breiten Publikum wurde Schmidt durch die Sendung "Schmidteinander" bekannt, die er mit Herbert Feuerstein zusammen moderierte.

Von 1995 bis 2003 moderierte er bei Sat.1 die "Harald Schmidt Show".

Vor allem aus dieser Zeit genießt Schmidt den Ruf eines gnadenlosen Spötters.

2004 wechselte Schmidt zur ARD. Dort moderierte er die Late-Night-Show "Harald Schmidt"

Zwischen 2007 und 2009 hatte Schmidt bei der ARD einen Co-Moderator an der Seite. Gemeinsam mit dem Comedian Oliver Pocher machte er die Sendung "Schmidt & Pocher".

Im Herbst 2011 folgte das Comeback bei Sat.1. Die "Harald Schmidt Show" lief allerdings nur knapp ein halbes Jahr. Wegen schlechter Quoten war im Mai 2012 schon wieder Schluss.

Von September 2012 bis März 2014 strahlte der Bezahlsender Sky die "Harald Schmidt Show" aus.

Seit der Spielzeit 2008 ist Schmidt Ensemblemitglied am Staatstheater Stuttgart.

Neben seinen Shows tritt Harald Schmidt auch in anderen TV-Sendungen auf.

Ab Neujahr 2008 spielte er in der ZDF-Reihe "Traumschiff" die Rolle des Gentleman Hosts Oskar.

Seit 1994 schreibt der Entertainer zudem eine wöchentliche Kolumne für das Magazin Focus.

Harald Schmidt lebt mit seiner Lebensgefährtin, einer Lehrerin, in Köln zusammen. Er hat fünf Kinder.

Tickets für den Live-Talk in Vöhringen sind unter www.reservix.de und an allen Reservix-Verkaufsstellen zu haben. Karten für schwerbehinderte Menschen, die eine Begleitperson brauchen, sind beim Veranstalter erhältlich und können per E-Mail an dr.annemarie.keller@t-online.de angefragt werden. (ub)

