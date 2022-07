Harald Schmidt trifft Timo Frasch: Gespräche im Drive-Through zum Allgäu

Lokal Lästerzunge trifft F.A.Z.-Seriosität: Harald Schmidt unterhält im Gespräch mit Timo Frasch spielend 400 Gäste im Wolfgang-Eychmüller-Haus Vöhringen.

Gut 400 Menschen hatten der Rotary-Club Illertissen-Iller-Günz und die Vöhringer Keller-Murso-Stiftung ins Wolfgang-Eychmüller-Haus locken können. Harald Schmidt – Schauspieler, Kabarettist, Kolumnist, Entertainer, Schriftsteller und „Traumschiff“-Unterhalter – ließ sich von FAZ-Journalist Timo Frasch beinah zwei Stunden lang aus- und befragen, analog zu Fraschs Buch "Sie stellen mir Fragen, die ich mir nie gestellt habe" – worin Schmidt ebenfalls vertreten ist. Dass die beiden Herren in ihren „Männergesprächen“ gut miteinander können und auch gern mal den Faden verloren, machte gar nichts.