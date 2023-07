Vöhringen

Heeresmusikkorps Ulm spielt Open-Air-Konzert der Extraklasse

Plus Von Marsch bis Swing: Das Blasorchester der Bundeswehr überzeugte zum 30. Jubiläums des Kulturzentrums in Vöhringen mit einem bunten Stilmix.

Es war für alle ein besonderer Abend: Das Heeresmusikkorps Ulm bekommt nur einmal im Jahr die Sondererlaubnis, sonntags einen Auftritt vor Zivilpublikum zu absolvieren, und die vorgesetzte Dienststelle erteilte diese Erlaubnis anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen. Aber vor allem erlebten die gut siebenhundert Zuhörerinnen und Zuhörer einen Konzertabend der Extraklasse bei bestem Sommerwetter.

Das Publikum auf dem Festplatz an der Wasserachse war dazu noch besonders aufmerksam und beifallsfreudig, sodass die Musikerinnen und Musiker aus Ulm auch ihrerseits den Konzertabend genießen konnten. Wie schon seit Jahren führte Oberstabsfeldwebel Thomas Schütte mit ebenso sachkundigen wie sympathischen Ansagen durch das vielseitige Programm. Hauptmann Dominik Koch am Dirigentenpult brachte sein Orchester mit viel Schwung und Engagement zu einer äußerst beachtlichen Leistung. Das wurde bereits im einleitenden bulgarischen Konzertmarsch „Das Abzeichen“ von Stefan Marinoff deutlich: Die präzise, klangvolle und doch auch durchsichtige Darbietung war das Muster einer Marschmusik, die so gar kein altmodisches „Tschingderrassabum“ an sich hat, sondern bestens dazu geeignet ist, einen solch guten Marsch bestens ankommen zu lassen.

