Vöhringen

12:36 Uhr

High South in Illerberg: Die ganz große Harmonie in Kuschelatmosphäre

Plus Die Band schafft es auch in reduzierter Besetzung, ihre Fans zu begeistern. Ihre Songs verkörpern positive Hippie-Ideale.

Von Ronald Hinzpeter

Die viel gepriesenen Leberkässemmeln sind schon vor dem ersten Ton ausverkauft und auch der Biervorrat geht rasant zur Neige. Platz gibt es im alten Illernberger Sportheim ohnehin keinen mehr, weshalb einige draußen vor den Fenstern sitzen, um noch etwas von der Band mitzubekommen, die da in der üblichen Ecke im Vereinslokal der Illertal Cowboys steht und völlig ohne elektrische Verstärkung musikalisch die Sonne aufgehen lässt. High South sind in reduzierter Dreier-Besetzung angereist, um von Liebe, Frieden und Harmonie zu singen. Und das gelingt nirgendwo besser als bei einem solchen Konzert in warmer Wohnzimmeratmosphäre.

High South sind in Illerberg ihrem Publikum ganz besonders nahe

Bei den Illertal Cowboys kommen sich Bands uns Publikum ganz besonders nahe, doch diesmal vielleicht noch näher als sonst. Die US-Band High South war schon ein paarmal hier, doch diesmal sitzen und stehen ihr noch mehr Menschen gegenüber als sonst. Die Gruppe ist mitterweile zum Duo geschrumpft und hat sich nun mit dem Gitarristen Rob Miller verstärkt, der nicht nur gut spielt, sondern vor allem auch über eine kräftige Stimme verfügt, die gut zu denen von Jamey Garner und Kevin Campos passt. Und das ist schließlich das wichtigste bei High South: Der Harmoniegesang, der in der großen Tradition von Crosby, Stills, Nash and Young, den Eagles, den Doobie Brothers und America steht. Diesen Sound haben sie verdammt gut drauf in ihren grundsätzlich positiv gestimmten Songs. Die wirken wie Gemütsaufheller in düsteren Zeiten, wie freundliche Umarmungen und sind ein wenig aus der Zeit gefallen, denn sie feiern die alten weltverbrüdernden Hippie-Ideale. Das ist auch gut so. Wie heißt es in ihrem programmatischen Stück "Peace, Love ans Harmony"? "Es gibt nichts mutigeres, als friedfertig zu leben."

