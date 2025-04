21-jähriger Motorradfahrer stürzt und wird beim Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagabend bei Vöhringen ist ein 21 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 19.40 Uhr auf der Kreisstraße NU14 von der Autobahnanschlussstelle Vöhringen kommend in Fahrtrichtung Vöhringen. Der 21-Jährige geriet aus noch ungeklärter Ursache mit den Rädern seines Motorrads auf das Bankett, verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei wurde der 21-Jährige nach links über die Fahrbahn geschleudert, bis er an der Leitplanke zum Liegen kam. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in eine Fachklinik gefahren. Einsatzkräfte der Feuerwehr Illerberg sperrten den betreffenden Straßenabschnitt für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Unfallfahrzeugs. Aus welchem Grund der 21-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Den an dem Motorrad entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. (AZ)

