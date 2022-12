Im "Wieland-Rentnerheim" soll ein Café eröffnen

Plus Zwischen zwei guten Vorschlägen für das Gebäude in Vöhringen musste sich der Stadtrat entscheiden. Womit die künftige Pächterin das Gremium überzeugte.

Ein familientaugliches Gastro-Angebot im „Wieland-Rentnerheim“, dafür entschied sich am Donnerstagabend die Mehrheit der Vöhringer Stadträte. „Es kann auch mal knapp ausfallen“, sagte Bürgermeister Michael Neher über das Ergebnis, das nach kurzer Diskussion mit 14 zu elf Stimmen für die Pächterin in spe, Karin Prinz, ausfiel.