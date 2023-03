Irischer Herzschlag in Vöhringen: Drei Gruppen geben ein Konzert

Zum St. Patrick's Day rückt in Vöhringen die Grüne Insel musikalisch in den Mittelpunkt. Drei Formationen wollen im Eychmüller-Haus irisches Lebensgefühl verbreiten.

Was haben Iren und Bayern gemeinsam? Es sind die Liebe zur Heimat, ihr Willen zur Eigenständigkeit und ihre ganz besondere Musik. Bei der nächsten Veranstaltung im Vöhringer Kulturabo am 25. März sollen die Besucherinnen und Besucher den Irish Heartbeat, den irischen Herzschlag, kennenlernen. Dazu reisen drei Gruppen als Botschafter ihres Landes an: das Gráinne-Holland-Trio, die fünfköpfige Band Fourth Moon und das Quintett The Outside Track.

Mit dem Trio Gráinne Holland wird gälische Musik mit Flöte, Gitarre und Bodhran - einer irischen Rahmentrommel - zu hören sein. Die Instrumente begleiten die Sängerin Gráinne. Die Band "Fourth Moon" rückt die keltische Tradition in ein neues Licht. Eigentlich werden keltische Traditionals nach bestimmten Vorgaben aufgeführt. Die Interpreten präsentieren keltische Musik auf neue Art, mit Spiellaune und Stepp-Einlagen sowie einer Performance voller Virtuosität. Und wieder wird eine Sängerin mit großer Stimme das Trio komplett machen. Das Quartett "The Outside Track" zeichnet sich durch einen pan-keltischen Klang aus, denn in der Band sind Mitglieder aus drei verschiedenen keltischen Nationen vertreten.

Kulturamtsleiterin Anette Netter empfiehlt, den St. Patrick's Day, der eigentlich ein paar Tage zuvor am 17. März ist, mitzufeiern und sich mit etwas Grünem zu bekleiden. Der heilige Patrick war im 5. Jahrhundert ein Bischof, der das Christentum nach Irland brachte und als Nationalheiliger verehrt wird.

Karten für "Irish Heartbeat" am 25. März, 20 Uhr, sind noch im Vorverkauf im City-Reisebüro Vöhringen, in der Bücherwelt Senden, bei Buch & Musik Illertissen und im Traffiti Center Ulm zu haben.