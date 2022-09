Jörg Höb verrät das Geheimnis seiner neuen Maltechnik

Lokal Alte Malergesetze kümmern den experimentierfreudigen Vöhringer Künstler nicht. Durch einen bewussten Regelbruch erzielt er spannende Effekte auf der Leinwand.

Jörg Höb, von Beruf Architekt, hat sich vor 20 Jahren ganz dem Malen zugewandt. Als Freund der Bildenden Kunst ist er Mitbegründer des Kunstforums Vöhringen und immer auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen und Techniken. Jetzt ist er davon überzeugt, etwas Neues entdeckt zu haben.