Jubiläumsausstellung: Kunst und Kultur kennen keine Grenzen

Plus Zum großen Jubiläum würdigt die Stadt Vöhringen auch die Bildende Kunst. Eine Ausstellung im Kulturzentrum gliedert sich in drei Teile. Das Goldene Buch steht im Mittelpunkt.

Eine Ausstellung, drei Akteure: Zum Stadtjubiläum stellen im Kulturzentrum Wolfgang Eychmüller Haus das Kunstforum aus, dazu die Werbeagentur Leopold mit Büchern aus den Archiven des Vatikans in feinster Handarbeit reproduziert. Den größten Raum beansprucht jedoch das Goldene Buch der Stadt, aus dem einige Seiten im Großformat als Bilder zu sehen sind

Eröffnet wurde die Vernissage durch Bürgermeister Michael Neher, der auf das besondere Engagement von Simone Thalhofer-Preußner hinwies. Denn das Projekt "Das Goldene Buch" war ihre Idee. Diese aber zu verwirklichen war leichter gesagt als getan. Jede Seite für sich ist ein Schmuckstück. Seit 1976 wird das Buch mit Inhalt gefüllt, drei Bürgermeister haben bisher mitgewirkt: Erich Josef Geßner, Karl Janson und Michael Neher. Janson lobte als Laudator die örtliche Kunstszene. "Kunst und Kultur kennen keine Grenzen", sagte er. Vöhringen habe sich als Kulturstadt nicht nur vor Ort etabliert, sondern im Laufe der Jahre durchaus auch überregional Beachtung gefunden.